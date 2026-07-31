Hallan camioneta calcinada; presumen que fue usada en el asesinato del policía en San Matías

Un día después del crimen de Yerson Salazar en el municipio de San Matías, un vehículo totalmente destruido por las llamas fue localizado por los pobladores de la zona. Se presume que se trata de la camioneta calcinada que habría sido usada en el asesinato del teniente, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente su vínculo con el sangriento ataque.

Detalles de la mortal emboscada

De acuerdo a la información que se conoce actualmente, Salazar y otros dos uniformados se desplazaban en un vehículo cuando fueron interceptados por hombres armados que abrieron fuego a quemarropa. Mientras el teniente perdió la vida en el sitio del ataque, se presume que sus dos acompañantes lograron escapar de la balacera, aunque terminaron heridos durante la violenta arremetida.

Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades han decidido mantener reserva absoluta sobre los avances y las hipótesis del caso. La búsqueda de los responsables se ha intensificado en toda la franja limítrofe, desplegando operativos para dar con la ruta de escape de los criminales.

Incertidumbre en la frontera

El trágico desenlace y el posterior hallazgo del vehículo incendiado mantienen a la comunidad de Ascensión de la Frontera bajo un clima de incertidumbre. Los habitantes exigen una mayor presencia estatal para frenar el accionar de las organizaciones delictivas que operan en la región.

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