Revelan detalles atroces de los dos cuerpos encontrados en Yapacaní

Tras avances en la investigación, las autoridades revelaron más detalles sobre el crimen de dos hombres decapitados en Yapacaní, cuyos cuerpos presentaron severos signos de tortura e inmovilización previa.

“Para todos los secuestradores, van a acabar así”, decía la advertencia escrita en una hoja de papel que fue dejada junto a las víctimas por los perpetradores del hecho.

De acuerdo a los informes médico-forenses, Matías Andy Tapia Esteves (22) y Bismarck Ademar Gámez Vaca (25) fallecieron a causa de un shock hemorrágico provocado por graves lesiones con arma blanca. Asimismo, los peritos establecieron que ambos sufrieron una separación traumática de la cabeza, además de múltiples contusiones en distintas partes del cuerpo.

Signos de tortura e inmovilización

La autopsia realizada a Tapia Esteves identificó fracturas en los dedos de las manos, traumatismos reiterados y heridas severas en rostro, tórax y extremidades. Por su parte, la pericia en el cuerpo de Gámez Vaca confirmó diversas agresiones con arma blanca, contusiones y signos evidentes de haber sido maniatado antes de perder la vida.

El macabro descubrimiento se registró la madrugada del jueves 30 de julio en la comunidad Central San Salvador de Yapacaní, cuando un agricultor divisó dos bultos negros en el trayecto. Los exámenes forenses precisaron que ambos murieron entre uno y dos días antes de la autopsia, hallándose las cabezas a escasa distancia de los restos.

Investigaciones en curso

La nota de amenaza dejada en el lugar fue secuestrada por los peritos de la Policía y agregada formalmente al cuaderno de investigaciones. Las autoridades continúan las indagaciones para determinar el móvil exacto e identificar a los miembros de la estructura criminal responsable.

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