Policía y municipio notifican a empresas por invadir aceras

El municipio cruceño ejecuta un riguroso operativo de control de espacios públicos en la avenida Tres Pasos al Frente, entre el tercer y cuarto anillo, contando con el resguardo de la Policía Boliviana.

En este contexto, Paulo Viruez, secretario municipal de Seguridad Ciudadana, afirmó que “estamos haciendo la recuperación de los espacios que están destinados a que el peatón pueda desplazarse de forma segura. Los espacios públicos están destinados a resguardar la vida de la ciudadanía en su conjunto”.

Sanciones y fiscalización a infractores

De acuerdo a las autoridades, las intervenciones ya han permitido notificar a diversas empresas de la zona que obstaculizaban ilegalmente las aceras y pasos peatonales. Esta fiscalización continua se lleva adelante en coordinación con el Concejo Municipal, ente que supervisa el cumplimiento normativo.

Las autoridades locales advirtieron que a las compañías notificadas se les aplicará la sanción económica que corresponda.

Viruez enfatizó que "ante el incumplimiento y posterior a esta notificación vamos a proceder a los decomisos como corresponde”.

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