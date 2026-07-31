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Velan simbólicamente al policía fallecido; esto es lo que se sabe de su cuerpo tras el ataque en San Matías

Allegados y familiares despiden simbólicamente al uniformado en la capital cruceña.

Ximena Rodriguez

31/07/2026 19:13

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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En Santa Cruz de la Sierra se está velando simbólicamente al policía fallecido, tras la incertidumbre que rodea el hecho y a la ubicación de su cuerpo. Los familiares del subteniente Yerson Salazar Aliendres instalaron la capilla ardiente en su domicilio particular, despidiendo al uniformado abatido ayer en San Matías, mientras exigen a las autoridades que intensifiquen la búsqueda para dar con el paradero de sus restos mortales.

Clamor por justicia y búsqueda

En el lugar del velatorio, los familiares expresaron su profunda desesperación y exigieron a las autoridades policiales e investigativas que encuentren el cuerpo para poder darle una cristiana sepultura. Asimismo, demandaron que el caso no quede en la impunidad y se esclarezca la verdad tras el feroz ataque armado en la frontera.

El hecho violento se desencadenó cuando la camioneta en la que se desplazaban Salazar y otros uniformados fue emboscada por hombres fuertemente armados. Aunque dos de los acompañantes lograron sobrevivir con heridas, la emboscada dejó al subteniente como víctima mortal y desató la posterior quema del vehículo utilizado en el crimen.

Tensión e investigaciones abiertas

Las fuerzas del orden mantienen intensos operativos en Ascensión de la Frontera para rastrear el paradero del oficial y dar con el paradero de la estructura criminal responsable. Mientras la incertidumbre embarga a la franja fronteriza, la Fiscalía y la Policía continúan con las pesquisas bajo estricta reserva.

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