Velan simbólicamente al policía fallecido; esto es lo que se sabe de su cuerpo tras el ataque en San Matías

En Santa Cruz de la Sierra se está velando simbólicamente al policía fallecido, tras la incertidumbre que rodea el hecho y a la ubicación de su cuerpo. Los familiares del subteniente Yerson Salazar Aliendres instalaron la capilla ardiente en su domicilio particular, despidiendo al uniformado abatido ayer en San Matías, mientras exigen a las autoridades que intensifiquen la búsqueda para dar con el paradero de sus restos mortales.

Clamor por justicia y búsqueda

En el lugar del velatorio, los familiares expresaron su profunda desesperación y exigieron a las autoridades policiales e investigativas que encuentren el cuerpo para poder darle una cristiana sepultura. Asimismo, demandaron que el caso no quede en la impunidad y se esclarezca la verdad tras el feroz ataque armado en la frontera.

El hecho violento se desencadenó cuando la camioneta en la que se desplazaban Salazar y otros uniformados fue emboscada por hombres fuertemente armados. Aunque dos de los acompañantes lograron sobrevivir con heridas, la emboscada dejó al subteniente como víctima mortal y desató la posterior quema del vehículo utilizado en el crimen.

Tensión e investigaciones abiertas

Las fuerzas del orden mantienen intensos operativos en Ascensión de la Frontera para rastrear el paradero del oficial y dar con el paradero de la estructura criminal responsable. Mientras la incertidumbre embarga a la franja fronteriza, la Fiscalía y la Policía continúan con las pesquisas bajo estricta reserva.

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