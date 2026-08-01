Farah: "La falta de diésel pone en riesgo la producción lechera"

La escasez de diésel continúa golpeando al sector productivo del país y ya genera pérdidas millonarias, especialmente en la actividad lechera, donde los productores enfrentan serias dificultades para trasladar su producción a las industrias dentro del tiempo requerido.

El expresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), José Luis Farah, afirmó que la falta de combustible afecta toda la cadena productiva, desde el traslado de alimentos e insumos hasta la distribución de la leche.

"Necesitamos un diésel oportuno en los momentos donde tenemos que realizar nuestro trabajo. El alimento se encuentra en el campo, tiene que llegar a los centros de abastecimiento, tiene que llegar a los centros industriales; igualmente los insumos tienen que llegar a las propiedades agropecuarias y no hay la posibilidad de que nosotros sigamos continuando produciendo", sostuvo.

Farah indicó que la crisis ya obligó a numerosos productores lecheros a abandonar la actividad debido a las dificultades para transportar su producción.

"Hay más de cientos de productores lecheros que han dejado de producir. Si no hay el transporte, la leche se frega y hay que botarla o hay que hacerle algún otro producto, pero el productor no es un industrial", señaló.

Asimismo, explicó que el productor primario depende de que la industria reciba la leche para procesarla, situación que también se ve afectada por la falta de combustible en el transporte.

"El productor lechero tiene que entregar su leche hacia la industria y la industria tiene que procesarla. En este caso, ni eso tampoco, porque no hay el sector transporte activo todos los días", concluyó.

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