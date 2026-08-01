El Súper Niño extremo puede prolongar sequías y elevar temperaturas

Bolivia podría enfrentar un escenario climático más severo por la presencia de un fenómeno de El Niño extremo, que tendría efectos en las temperaturas, las lluvias, la disponibilidad de agua y la producción agrícola.

Según investigadores, cuando El Niño se presenta de forma regular puede incrementar la temperatura promedio en aproximadamente medio grado. Sin embargo, en un evento extremo, el aumento podría llegar hasta cerca de 2 grados adicionales, acompañado de sequías más fuertes y menor disponibilidad de agua.

Sequías en la Amazonía, Chiquitanía y altiplano

Los especialistas advierten que las regiones más afectadas podrían ser el norte amazónico, parte de la Chiquitanía y las tierras altas del país.

“Vamos a tener fuertes sequías en el norte amazónico y parte de la Chiquitanía. Puede ser que tengamos incendios forestales y menos cantidad de agua”, señalaron.

En el altiplano, el impacto también podría ser considerable, debido a la reducción de agua disponible para las comunidades y posibles daños en los cultivos.

“En el altiplano sí o sí vamos a tener menos disponibilidad de agua producto de estas sequías fuertes”, advirtieron los investigadores.

Lluvias podrían retrasarse

Técnicamente, los expertos explican que la época de lluvias podría tener un retraso y no desarrollarse bajo un ciclo normal. Esto significa que los periodos secos podrían prolongarse más de lo habitual.

De acuerdo con el análisis, los meses más críticos serían mayo, junio, julio, agosto y mediados de septiembre, aunque el impacto puede variar según la región.

Senamhi reporta 1.447 focos de calor

En paralelo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportó 1.447 focos de calor en el país, con mayor concentración en el oriente boliviano.

Los puntos calientes se ubican principalmente en la Chiquitanía, llanuras y sabanas, especialmente en el departamento de Santa Cruz.

Desde el Senamhi aclararon que los focos de calor son anomalías térmicas detectadas por sensores satelitales y no necesariamente representan incendios forestales activos.

No hay incendios activos, según Senamhi

Al momento, el Senamhi informó que no existen incendios forestales activos en el país. Sin embargo, advirtió que el periodo seco, la escasa presencia de lluvias, las temperaturas elevadas y los fuertes vientos pueden aumentar el riesgo de propagación si se generan quemas.

“Estamos en un periodo seco. Si bien tenemos presencia de lluvia, es muy escasa”, explicaron.

Bajas temperaturas en el altiplano y vientos en el norte integrado

El reporte meteorológico también señala que en el sector altiplánico persistirán las bajas temperaturas, incluso bajo cero, con cielos poco nubosos.

En tanto, un frente frío débil ingresaría hacia el Chaco, provocando un leve descenso de temperaturas mínimas y máximas.

El Senamhi también alertó sobre fuertes vientos en el norte integrado, con velocidades entre 60 y 90 kilómetros por hora, además de lluvias débiles y chubascos en el trópico de Cochabamba y parte de Santa Cruz.

Alerta regional por El Niño

Organismos meteorológicos internacionales alertan que América Latina podría enfrentar uno de los episodios de El Niño más intensos de las últimas décadas, debido al calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial.

El fenómeno puede generar impactos distintos según la zona: lluvias torrenciales, inundaciones, desbordes de ríos y deslizamientos en algunas regiones; y sequías prolongadas, incendios forestales y pérdidas agrícolas en otras.

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