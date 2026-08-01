Alcaldía de Cochabamba ratifica tuición sobre 200 cámaras del sistema "Ojo Vivo" y atribuye limitaciones a procesos judiciales y escasez de recursos

Ante la discrepancia en los informes sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo del Centro Automatizado de Despacho Integral (C4), la Alcaldía de Cochabamba ratificó este viernes que de las más de 420 cámaras instaladas en la ciudad, únicamente 200 se encuentran bajo su tuición, de las cuales estima que un 60% opera con normalidad.

Esta postura contrasta con los datos expuestos recientemente por la Policía Boliviana, que advirtió que el sistema registra deficiencias críticas: de acuerdo con el reporte policial, solo operarían unas 32 cámaras, mientras que 81 presentarían desperfectos y 309 estarían fuera de servicio, además de reportar fallas en los monitores de visualización.

Factores técnicos y procesos legales

Juan José Ayaviri, director de Comunicación de la Alcaldía, explicó que las 200 unidades administradas por el municipio provienen de un "proyecto fallido" de gestiones pasadas que se encuentra judicializado. Según la autoridad, la tecnología de dichos equipos poseía una durabilidad limitada, por lo que una gran parte habría cumplido su ciclo de vida útil.

"Estas 200 cámaras han sido heredadas de un proyecto fallido, judicializado, incluso con sentencia y apelaciones pendientes. Más allá de eso, nosotros las hemos entregado a la Policía para su control y operación, y nos encargamos del mantenimiento", indicó Ayaviri.

Restricciones presupuestarias para el mantenimiento

Respecto a las labores de conservación y reparación de los equipos, el funcionario municipal señaló que los recursos destinados a seguridad ciudadana a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) se encuentran reducidos al mínimo, priorizándose actualmente la cobertura de necesidades prioritarias como el desayuno escolar.

Desde el municipio indicaron que es prematuro definir el futuro o una reestructuración integral del sistema de videovigilancia sin contar previamente con un diagnóstico técnico detallado que determine el estado real de cada dispositivo, informe que se prevé concluir en las próximas semanas para esclarecer las diferencias operativas expuestas entre ambas instituciones.

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