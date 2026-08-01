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Identifican al presunto cabecilla de la emboscada a policías en San Matías

Las investigaciones avanzan con la captura de un sospechoso y el hallazgo de motorizados calcinados.

Ximena Rodriguez

31/07/2026 20:22

Agregar Reduno en
Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La Policía Boliviana dio presuntamente con la clave del sangriento ataque y busca a Adán Licer Olivera Barbery, alias ‘El Grillo’, señalado como el presunto cabecilla de la emboscada armada en San Matías.

De acuerdo a las investigaciones, Olivera se encuentra entre los más buscados de Bolivia y Brasil, lideró supuestamente la arremetida contra el Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) en la que murió el subteniente Yerson Salazar Aliendres y quedó herido el teniente coronel Robert Gabriel Ruiz Medina, quien reconoció al agresor.

Detalles del ataque y detención

El reporte oficial indica que los criminales acribillaron la patrulla desde una camioneta azul para luego retornar, sustraer el cuerpo del subteniente fallecido e incendiar el vehículo oficial.

Durante los intensos rastrillajes en la zona, las fuerzas del orden aprehendieron a Luis Andrés Chávez Aguilar en posesión de una funda para arma de fuego, además de localizar un segundo motorizado calcinado a cuatro kilómetros del lugar del hecho.

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