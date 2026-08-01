Aprehenden a supuesto atracador de entidad financiera en La Guardia

La Policía ejecutó la aprehensión del presunto autor del violento asalto armado perpetrado el pasado miércoles contra una entidad financiera en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz. El operativo de captura se concretó este viernes, y el investigado ya fue trasladado para prestar su declaración formal ante el Ministerio Público, según confirmaron las autoridades a cargo de los operativos.

Avances en la investigación e interrogatorio

El director de la Felcc, Jhonny Coca, había adelantado en horas anteriores que “se ha identificado el perfil del autor, se está trabajando con este perfil, se tiene avanzada ahí al desplazamiento de esta persona después de haber cometido el hecho”.

El operativo responde a la recolección de pruebas y al análisis del modus operandi del delincuente, quien irrumpió con el rostro cubierto antes de encañonar al personal.

De acuerdo con el fiscal Daza: “De manera preliminar se ha realizado un arqueo por personeros de la entidad financiera e indican que es un monto superior a los 50.000 bolivianos. En la cámara de seguridad se ve que ingresa solo y se alojó también con rumbo desconocido, justamente en los actos investigativos, se va a determinar si es que habría algún vehículo que estuviera esperando o algunas personas que estuvieran implicadas”.

Previamente, también el fiscal Edson Daza había señalado que “se ha realizado un arqueo por personeros de la entidad financiera e indican que es un monto superior a los 50.000 bolivianos. En la cámara de seguridad se ve que ingresa solo y se alojó también con rumbo desconocido, justamente en los actos investigativos, se va a determinar si es que habría algún vehículo que estuviera esperando o algunas personas que estuvieran implicadas”.

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