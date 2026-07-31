“Se despidió con un beso y no volvió”: El desgarrador clamor de la madre del subteniente Salazar

“Yo no quería que estudie eso, él era electricista”, relata con el alma destrozada la madre del subteniente Yerson Salazar Aliendres ante la irreparable pérdida de su hijo. Entre sollozos, la mujer recordó el tierno momento matutino en que su hijo se despidió con un beso en el rostro antes de partir hacia su destino, ignorando por completo el trágico final que lo aguardaba en Ascensión de la Frontera, cercano a San Matías en Santa Cruz, donde falleció ayer.

Desesperado clamor por sus restos

La progenitora reveló que aguardaba la llegada de su hijo para alimentarlo y atender su salud, pero él no retornó al hogar.

“Voy a cocinar para mi hijo, dije, pero no volvió; la familia exige que lo encuentren para enterrarlo, ¿adónde se lo habrán llevado?”, suplica desconsolada la madre, quien denuncia un abandono institucional al no recibir llamadas ni contención de las autoridades policiales.

El fatídico ataque ocurrió presuntamente durante una cruenta emboscada donde criminales armados acribillaron la camioneta en la que se desplazaba el uniformado junto a dos acompañantes. La violenta arremetida concluyó con el motorizado completamente reducido a cenizas, dejando un rastro de luto y sangre que conmociona a toda la comunidad fronteriza.

Incertidumbre y velorio simbólico

Ante la falta de respuestas oficiales y la angustia por no hallar los restos del oficial, sus seres queridos instalaron una capilla ardiente en su residencia particular de Santa Cruz de la Sierra. En un velorio simbólico cargado de profunda tristeza, allegados y familiares unen sus voces en un llanto desesperado demandando justicia por la partida del subteniente.

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