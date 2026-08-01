Incendio en vivienda de El Alto fue controlado; bomberos retiraron varias garrafas del inmueble

Un incendio se registró la noche de este viernes en una vivienda ubicada sobre la avenida Julio César Valdez, en el Distrito 3 de la ciudad de El Alto.

De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego afectó uno de los departamentos del inmueble, situado en el tercer piso de una construcción de aproximadamente cuatro niveles, incluida la planta baja.

Bomberos controló el fuego

Personal de Bomberos llegó hasta el lugar y logró controlar el incendio. Tras sofocar las llamas, los efectivos continuaron con las tareas de enfriamiento, revisión interna y evaluación de posibles daños estructurales.

En imágenes captadas en el lugar se observó que los vidrios del nivel afectado quedaron dañados por la intensidad del fuego.

Retiran varias garrafas

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la intervención fue la cantidad de garrafas que fueron retiradas del inmueble por los bomberos.

Según el reporte desde el lugar, al menos tres garrafas fueron sacadas de la vivienda, una de ellas visiblemente quemada. De forma preliminar, se maneja la posibilidad de que una garrafa haya estado vinculada al inicio o propagación del fuego, aunque esta versión deberá ser confirmada por el informe oficial.

Policía resguarda la zona

La Policía también se hizo presente en el lugar para evitar el ingreso de personas ajenas a la vivienda y permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas heridas. Se espera que Bomberos brinde un reporte técnico para establecer las causas exactas del incendio y determinar si hubo afectación a la estructura del inmueble.

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