Madre entregaba a su hija de 17 años a prestamistas para saldar deudas en Santa Cruz

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia sentó una denuncia formal contra una madre acusada de prostituir a su hija de 17 años para saldar deudas económicas contraídas con prestamistas de nacionalidad colombiana.

Según el informe brindado por Vanesa Cuéllar, jefa de la Defensoría de la Niñez, la menor reveló en la evaluación psicológica cómo la progenitora la ofrecía para cancelar montos que adeudaba. La mujer, que vendía comida en la entrada a la zona del Urubó, habría solicitado préstamos iniciales de 500 y 1.000 bolivianos.

"Al no tener para pagarles, se la ofrece a su hija por intercambio para saldar esa deuda. La señora un día le dice a la adolescente 'vamos a ir a trabajar, a vender la comida', pero en el camino va y la deja en la casa de este prestamista de nacionalidad colombiana", detalló Cuéllar.

En el lugar, el sujeto procedió a agredir sexualmente a la menor. De acuerdo con las declaraciones de la víctima, esta situación se repitió en "unas tres o cuatro oportunidades".

La autoridad lamentó la falta de protección y el lucro al que fue sometida la joven por parte de sus propios progenitores, señalando que "los padres no la hacían estudiar porque lucraban de ella de esta manera".

"Los padres no le han brindado el cuidado necesario, porque a los 12 años ella también fue víctima de violación por tres micreros. En aquella época la mamá sentó la denuncia, solamente se pudo aprehender a uno", agregó la jefa de la Defensoría.

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