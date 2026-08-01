IA pondría en riesgo 300 millones de puestos laborales en el mundo

La inteligencia artificial comienza a transformar el mundo laboral y abre un debate sobre el futuro de millones de empleos. Según el reporte, hacia 2030 esta tecnología podría automatizar tareas vinculadas a cerca de 300 millones de puestos de trabajo en el mundo, especialmente aquellas actividades repetitivas, operativas o monótonas.

Entre las funciones más expuestas se encuentran la entrada de datos, la clasificación de información, la redacción básica, la atención automatizada y otros procesos que pueden ser asumidos por sistemas inteligentes.

Nuevas oportunidades laborales

Aunque la IA representa un desafío para varios sectores, también impulsa la creación de nuevos perfiles profesionales. Áreas como ciencia de datos, programación, automatización, ciberseguridad y ética de inteligencia artificial comienzan a tener mayor demanda y mejores condiciones salariales.

La clave será adaptarse

El informe plantea que la ventaja en esta nueva etapa no estará únicamente en la máquina, sino en las personas que aprendan a trabajar junto a ella.

El uso de herramientas de IA ya permite ahorrar tiempo en tareas operativas. Algunos usuarios avanzados reportan hasta 30 minutos diarios de ahorro, lo que puede mejorar la productividad y liberar espacio para labores de análisis, creatividad y toma de decisiones.

La IA ya está en la vida diaria

La inteligencia artificial dejó de ser una idea de ciencia ficción. Hoy puede resumir noticias, responder preguntas, generar textos, crear imágenes, escribir códigos, producir música, elaborar videos y apoyar tareas de oficina o estudio.

Herramientas como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, DALL-E, Nano Banana y Grok forman parte de las inteligencias artificiales generativas más conocidas, capaces de producir contenido nuevo a partir de instrucciones del usuario.

Un cambio que ya comenzó

Aunque muchas veces se habla de la IA como parte del futuro, su impacto ya se siente en el presente. Empresas, universidades y desarrolladores crean diariamente nuevos modelos, algoritmos y sistemas que modifican la forma de trabajar, estudiar y comunicarse.

Mira la programación en Red Uno Play