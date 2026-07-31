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¿Ves mosquitas en tu baño? Estos pequeños insectos inofensivos advierten sobre problemas ocultos en tus cañerías

Aunque no pican ni transmiten enfermedades, la presencia frecuente de la mosca de desagüe en baños y rejillas señala la acumulación de materia orgánica, agua estancada o la necesidad de un mantenimiento urgente en el sistema de drenaje.

Red Uno de Bolivia

31/07/2026 19:59

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Mosca de drenaje. Foto: MOSQUITERAS24H.COM
Mundo

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Es común encontrarlas pequeñas, de vuelo lento y posadas en las paredes del baño. Se trata de la mosca de desagüe, un insecto que suele aparecer cerca de rejillas y sifones, y cuya presencia constante funciona como una alerta temprana sobre el estado de las cañerías del hogar.

¿Qué revelan en el hogar?

Estos insectos se reproducen en ambientes con agua estancada y materia orgánica en descomposición. Sus larvas se alimentan específicamente de los residuos que se van acumulando en el interior de los conductos, tales como:

  • Restos de jabón.

  • Pelos.

  • Grasa y otros deshechos domésticos.

Aunque son completamente inofensivas —ya que no pican, no muerden y no suelen transmitir enfermedades directas—, pueden transportar de manera indirecta microorganismos propios de esos ambientes húmedos. Su aparición reiterada es la señal inequívoca de que el sistema de desagüe requiere atención y mantenimiento profundo, según informa el medio Montevideo Portal.

¿Cómo evitar su aparición?

Especialistas en limpieza y mantenimiento domiciliario recomiendan una serie de pasos prácticos para erradicar su habitad y prevenir su propagación:

  • Limpieza regular: Retirar periódicamente pelos, grasa y jabón acumulados en rejillas, cañerías y sifones.

  • Cepillado profundo: Utilizar un cepillo flexible para limpiar el interior de los desagües y eliminar la película orgánica donde se alimentan las larvas.

  • Métodos caseros: Verter agua caliente de forma periódica en las rejillas, o bien aplicar mezclas de bicarbonato de sodio con vinagre o productos específicos para limpieza de drenajes.

  • Ventilación y mantenimiento: Mantener el baño adecuadamente ventilado y revisar y reparar de inmediato cualquier filtración o humedad estancada.

Prestar atención a estas señales a tiempo no solo elimina la molesta presencia de los insectos, sino que previene obstrucciones mayores en las tuberías del hogar.

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