La permanencia de una fragancia trasciende la simple elección de un frasco costoso en la tienda. Múltiples factores biológicos y ambientales se combinan para dictar cuánto tiempo permanece un aroma en el entorno personal.

La interacción entre las moléculas aromáticas y la piel define la evolución del aroma a lo largo del día. De acuerdo al medio Infobae, el nivel de hidratación, el calor corporal e incluso la alimentación influyen directamente en la velocidad de evaporación.

Claves de concentración e intensidad

El mercado ofrece diversas categorías de esencias catalogadas estrictamente según su porcentaje de concentrado. Desde las fórmulas más ligeras hasta extractos profundos, cada variedad está diseñada para una duración y propósito específicos.

Imagen referencial | Foto: Magnific.

Un costo elevado o un empaque lujoso no aseguran necesariamente una mejor fijación ni una mayor calidad olfativa. La excelencia de un producto se distingue por la suavidad con la que sus notas se despliegan sobre la piel.

Estrategias para una fijación prolongada

La preparación de la epidermis mediante una adecuada humectación constituye el paso fundamental antes del rociado. Trabajar la fijación en capas mediante lociones complementarias crea una base sólida que retiene la esencia por más tiempo.

Aplicar el rocío a una distancia prudente sobre los puntos de calor del cuerpo asegura una distribución uniforme e impecable. Resulta crucial evitar frotar las zonas tratadas para no descomponer la estructura delicada de las notas superiores.

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