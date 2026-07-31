Con solo 11 años, convirtió la limpieza de contenedores de basura en un gran emprendimiento

Mientras muchos niños disfrutan de sus vacaciones, Ashton Meyer, un pequeño emprendedor canadiense de 11 años, decidió dar un paso fuera de su zona de confort. Motivado por su padre, comenzó a recorrer las calles de su vecindario tocando puerta por puerta para ofrecer un servicio que pocos estaban dispuestos a realizar: la limpieza de contenedores de basura.

La iniciativa nació con un objetivo mucho más profundo que ganar dinero. Su padre, Jonathan Meyer, buscaba ayudarlo a superar el miedo al rechazo, fortalecer su confianza y enseñarle el valor del esfuerzo y el trabajo.

Lo que ninguno de los dos imaginó era que aquella sencilla idea terminaría convirtiéndose en un fenómeno viral.

Un emprendimiento que conquistó las redes

Después de comenzar ayudando a algunos vecinos, Ashton decidió crear YourBinCleaning, un servicio especializado en la limpieza de contenedores de basura.

Aunque al principio confesó sentirse nervioso por recibir respuestas negativas, decidió intentarlo.

"Pensé que debía hacerlo. Era una buena forma de ganar dinero porque no tenía ninguno", contó el pequeño emprendedor.

Los primeros rechazos no fueron fáciles. Incluso recordó que lloró la primera vez que un vecino rechazó su propuesta. Sin embargo, esa experiencia no lo detuvo.

"Cuando voy de puerta en puerta pienso que esos podrían convertirse en mis clientes para siempre", explicó.

Hoy, Ashton atiende entre 30 y 40 clientes cada semana, dedica dos días a ofrecer sus servicios y otros dos a realizar la limpieza de los contenedores, logrando limpiar hasta tres por hora.

Más de 100 mil seguidores y una comunidad que lo apoya

El crecimiento de su emprendimiento también llegó a las redes sociales. La cuenta de Instagram de YourBinCleaning ya supera los 100.000 seguidores, despertando el interés de personas de todo Canadá.

Su madre lo ayuda con la administración de las redes, aunque el propio Ashton ya comenzó a grabar y publicar videos mostrando su rutina y el trabajo que realiza.

Para su padre, el éxito fue completamente inesperado.

"Nunca imaginamos que esto crecería de esta manera. Ashton se siente muy honrado por todo el apoyo que ha recibido", aseguró Jonathan Meyer.

Del éxito al compromiso con la comunidad

La historia de Ashton no solo ha generado admiración. Muchas personas comenzaron a realizar donaciones para apoyar su emprendimiento, permitiéndole ofrecer servicios gratuitos a adultos mayores y personas con discapacidad, devolviendo así parte del cariño recibido.

El entusiasmo del público ha sido tan grande que incluso comenzaron a solicitar productos con la marca del pequeño empresario.

Entre risas, su padre comentó:

"Ahora parece que también tendré que empezar a preparar camisetas mientras conduzco por el vecindario".

La historia de Ashton demuestra que un simple "no" puede convertirse en el primer paso hacia un gran sueño y que el verdadero éxito muchas veces comienza cuando se vence el miedo a intentarlo.

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