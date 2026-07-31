¿Malos olores en casa? Este sencillo truco con cítricos y canela puede ser la solución

Las cáscaras de naranja y mandarina suelen terminar en la basura, pero pueden tener una segunda vida gracias a un método casero que ha ganado popularidad por su capacidad para perfumar los ambientes de forma natural.

Al hervir las cáscaras de estos cítricos junto con ramas de canela, se liberan aceites esenciales y compuestos aromáticos que ayudan a neutralizar olores intensos y dejan un ambiente agradable en toda la casa.

Además de ser una alternativa económica, este truco evita el uso de aerosoles o ambientadores artificiales.

¿Cómo funciona este truco?

Cuando la mezcla comienza a hervir, el vapor transporta los aceites esenciales de los cítricos y el característico aroma de la canela, distribuyéndolos por los diferentes espacios del hogar.

Para que el efecto sea mayor, se recomienda mantener abiertas las puertas de las habitaciones mientras la mezcla permanece a fuego lento.

¿Cómo prepararlo?

Solo necesitas:

Cáscaras de naranja.

Cáscaras de mandarina.

Una o dos ramas de canela.

Agua suficiente para cubrir los ingredientes.

Coloca todos los ingredientes en una olla, lleva el agua a ebullición y, una vez que hierva, reduce el fuego para dejar que la mezcla continúe liberando su aroma durante varios minutos.

¿Cuándo recomiendan hacerlo?

Este truco resulta especialmente útil en situaciones como:

Después de cocinar alimentos con olores fuertes.

Antes de recibir visitas.

Durante los meses fríos para crear un ambiente cálido y acogedor.

Después de realizar una limpieza general del hogar.

Una recomendación importante

Aunque se trata de un método sencillo y seguro, nunca debe dejarse la olla al fuego sin supervisión. Mantener el control de la preparación ayuda a prevenir accidentes y permite disfrutar del aroma de forma segura.

Con ingredientes que normalmente terminarían en la basura, este truco casero demuestra que es posible mantener la casa perfumada de manera natural, económica y sostenible.

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