¿Viajará este fin de semana? Conozca las carreteras con restricciones anunciadas por la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó cambios temporales en la transitabilidad de varias rutas del país debido a trabajos de mantenimiento preventivo, además de confirmar que este fin de semana no habrá restricciones en una de las principales vías que conecta Santa Cruz con los Valles Cruceños.

En Santa Cruz, la ABC anunció que el sábado 1 y domingo 2 de agosto no se realizarán cortes en el tramo La Angostura–Bermejo, permitiendo la circulación normal de vehículos y facilitando el desplazamiento de turistas y transportistas durante el fin de semana.

Sin embargo, en Cochabamba se aplicarán restricciones en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz. La entidad informó que el lunes 3 y martes 4 de agosto la vía permanecerá cerrada entre Colomi (kilómetro 85) y Padresama (kilómetro 150), desde las 07:00 hasta las 19:00, debido a trabajos preventivos de mantenimiento.

Por otra parte, en Tarija también habrá restricciones de circulación. La ABC indicó que el sábado 1 de agosto se ejecutarán trabajos de reposición de ripio en la Serranía del Aguaragüe, sobre la ruta Caraparí–Campo Pajoso.

Durante esa jornada, los vehículos livianos podrán transitar de 07:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00, mientras que los vehículos pesados tendrán restricción de circulación entre las 07:00 y las 18:00.

La Administradora Boliviana de Carreteras recomendó a los conductores planificar sus viajes con anticipación, respetar la señalización instalada en los sectores intervenidos y tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos en las rutas afectadas.

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