Vicepresidencia de la ALD de Santa Cruz pide iniciar el 5 de agosto la transición el 50/50

El vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Javier Taborga, expresó este viernes su respaldo a la propuesta del gobernador Juan Pablo Velasco para acelerar la implementación del modelo fiscal 50/50.

Taborga planteó que la transición hacia este esquema de administración de recursos debe comenzar este 5 de agosto, durante la reunión convocada por el presidente Rodrigo Paz Pereira en Sucre, en el marco de las fiestas patrias.

“El 5 de agosto debe empezar la transición fiscal hacia el 50/50. Es una deuda del centralismo con el país”, sostuvo.

Piden instalar el tema en la agenda nacional

La autoridad departamental señaló que el encuentro en Sucre debe convertirse en el punto de partida formal para incluir el 50/50 en la agenda nacional, junto a gobernadores y alcaldes.

Según Taborga, la medida no responde a un planteamiento político aislado, sino a la necesidad de dar mayor capacidad financiera a las regiones.

“El 50/50 no es un capricho. Es la única forma de oxigenar a las gobernaciones y alcaldías para cumplir con las responsabilidades que el centralismo nos ha endosado sin darnos los recursos necesarios”, afirmó.

Cuestiona competencias sin recursos

Taborga indicó que, bajo el actual modelo centralizado, Santa Cruz asume gastos por competencias que no administra directamente.

Mencionó que el departamento destina cerca de Bs 75 millones anuales a este tipo de responsabilidades, entre ellas Bs 5 millones para prediarios de privados de libertad y otros Bs 25 millones para bonificación por vacunación, además de otros gastos delegados.

“Santa Cruz pide solo lo correcto, exige lo justo: más recursos para atender las competencias que hoy nos sangran económicamente”, manifestó.

Presupuesto limitado para obras

De acuerdo con datos citados por la Gobernación, el presupuesto actual de Santa Cruz alcanza aproximadamente Bs 2.200 millones, de los cuales Bs 1.200 millones se destinan únicamente a salud.

Taborga afirmó que, después de cubrir esas obligaciones, quedan entre Bs 800 y Bs 900 millones para gestión real, obras y proyectos productivos.

“Con eso no alcanza para atender a 4 millones de cruceños”, puntualizó.

Coparticipación de impuestos

El vicepresidente de la Asamblea Departamental reiteró su apoyo a la propuesta de coparticipar los cinco impuestos más importantes, además del gravamen arancelario.

Según proyecciones de la Gobernación cruceña, con esta medida Santa Cruz pasaría de administrar Bs 45.000 millones a Bs 62.000 millones, lo que, a criterio de Taborga, permitiría ejercer una autonomía real en función de las necesidades departamentales.

“El 50/50 es justicia fiscal”, concluyó.

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