Por segunda vez vecinos denuncian hallazgo de cráneos de perros

Vecinos de la avenida Octavio Campero denunciaron por segunda oportunidad el hallazgo de presuntos restos óseos de perros, situación que generó alarma en la zona y motivó el llamado a la Policía.

Según el reporte vecinal, las fotografías del hallazgo fueron compartidas en el grupo de la zona cerca de la 1:20 de la tarde. Posteriormente, dirigentes y vecinos se constituyeron en el lugar, alrededor de las 4:00, para verificar la denuncia.

Más de 30 restos fueron levantados

La vicepresidenta de la zona, informó que en el lugar se encontraron restos que, según la versión vecinal, corresponderían a cráneos de perros.

“Nos hemos constituido más o menos a las 4 de la tarde en el lugar y hemos verificado que eran restos hervidos de cráneos de perro”, señaló.

De acuerdo con la dirigencia, la Policía llegó hasta el sitio y procedió al levantamiento de más de 30 cabezas de perro, que fueron retiradas para iniciar una investigación preliminar.

Denuncian desaparición de canes

Los vecinos también expresaron preocupación porque, según indicaron, en los últimos días habrían desaparecido perros callejeros e incluso mascotas de algunas familias del sector.

La dirigencia aseguró que el recojo de este tipo de restos sería recurrente y cuestionó que no se haya realizado antes una denuncia formal.

“Lo más preocupante es que desaparezcan. Según el que hace el recojo de basura, es constante que está recogiendo estos restos”, afirmó la representante vecinal.

Piden investigación

Ante esta situación, los vecinos pidieron que las autoridades investiguen el origen de los restos, identifiquen a los responsables y establezcan si existe algún tipo de actividad irregular relacionada con la desaparición de animales en la zona.

Por el momento, el caso se encuentra en etapa preliminar y se espera un informe oficial de la Policía sobre los restos levantados.

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