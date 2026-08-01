Encuentran pista clandestina y avioneta en operativo de búsqueda del subteniente en San Matías

“En estos operativos helitransportados se ha logrado ubicar una pista clandestina a 10 kilómetros aproximadamente de la localidad de Ascensión de la Frontera”, informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, al confirmar el hallazgo de una avioneta Cessna, 500 litros de combustible, fundas de armas y vestimenta táctica en la zona. Esta importante intervención se dio en el marco de los intensos rastrillajes desplegados tras el fallecimiento de un efectivo policial en la localidad cercana a San Matías, en Santa Cruz.

Búsqueda ininterrumpida en la frontera

“Seguimos realizando estas operaciones de manera permanente con la finalidad de poder ubicar el cuerpo de nuestro camarada en esa zona”, aseveró la autoridad policial sobre los esfuerzos para dar con los restos del subteniente caído.

Asimismo, Gómez confirmó que se coordina directamente con la Policía Militar y el Gefron de Brasil para cerrar el paso a los criminales.

Respecto al estado de salud del oficial herido, la autoridad policial precisó que “el teniente coronel tiene una lesión en el abdomen bajo provocada por proyectil, considerada leve y sin repercusión grave en su salud”. De igual manera, aclaró que la segunda patrulla no intervino de forma directa en el tiroteo debido a la distancia de seguridad que debían guardar por el polvo del camino.

La mira puesta en el cabecilla

“‘El Grillo’ es uno de los objetivos en los cuales estamos trabajando y cuenta con varios antecedentes en la zona”, ratificó el comandante al referirse a Adán Licer Olivera Barbery.

“Estamos realizando todos los actos investigativos para poder aprehender a todos aquellos autores, cómplices o encubridores de estos hechos lamentables”, finalizó

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