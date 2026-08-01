Una motociclista fallece tras perder el control e impactar contra un bus estacionado en la zona de la Barranca

Una mujer perdió la vida la noche del viernes 31 de julio, tras sufrir un accidente de tránsito en la zona de La Barranca, en la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta cuando, por circunstancias que aún son investigadas, habría perdido el equilibrio luego de colisionar con otro vehículo. Tras el impacto, terminó chocando contra un bus que se encontraba estacionado a un costado de la vía.

La mujer fue trasladada a una clínica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Familiares y amigos llegaron hasta el centro médico para acompañar a la víctima y realizar los trámites correspondientes. Posteriormente, el cuerpo será trasladado a la morgue municipal, donde se cumplirán los procedimientos establecidos por ley.

Hasta el momento, las circunstancias exactas del hecho no han sido confirmadas oficialmente. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan un informe para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las causas del trágico suceso.

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