La Alcaldía de La Paz, a través de la Secretaría Municipal de Ciudad Cultural, Turismo de Altura y Economía Naranja, habilitó la aplicación “Gran Poder 2026” para que la población pueda seguir la entrada folklórica del Señor Jesús del Gran Poder.

La herramienta digital está disponible en Google Play y busca facilitar el acceso a información útil para fraternos, visitantes y espectadores durante la festividad.

Link de descarga para dispositivos Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamlp.granpoder&fbclid=IwY2xjawTaL-FleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFZdTlwT1d4ckFzUnk4U0Vyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHsbHMBy06Dma6amGOoZ-907cDER1pJ1zYVQQVSM-n1ywa2GOMmMrFJ2Q7EoP_aem_HhJ1QlZ2QpCnIgQejd9l0Q&pli=1

Seguimiento en tiempo real

De acuerdo con la publicación municipal, la app permite acceder al rol de ingreso de las fraternidades y a la ubicación en tiempo real, lo que ayudará a conocer el avance de los conjuntos durante el recorrido.

También incluye información sobre pasos peatonales, puntos de emergencia, servicios higiénicos y puntos de interés, datos considerados clave para quienes asistirán a la fiesta mayor de Los Andes.

Información para vivir la festividad

La aplicación fue presentada como una herramienta para disfrutar de una experiencia más segura y organizada durante el Gran Poder 2026.

“Vive la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder 2026 con toda la información que necesitas desde tu celular”, señala la publicación difundida por la cuenta municipal.

Gran Poder 2026

La entrada del Señor Jesús del Gran Poder se realizará este 1 de agosto en La Paz, con la participación de fraternidades folklóricas, danzarines, músicos, bordadores, comerciantes y miles de visitantes.

La festividad combina devoción, cultura, turismo y movimiento económico, por lo que las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y utilizar los canales oficiales de información.

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