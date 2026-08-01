Una joven de 21 años resultó herida luego de ser víctima de un asalto cuando acababa de retirar su sueldo de un cajero automático, en la zona de la avenida Viedma y primer anillo en Santa Cruz. Dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta la interceptaron para arrebatarle la cartera y, durante el ataque, la arrastraron aproximadamente cinco metros sobre la vía.

El paramédico Jim Nagera informó que, al llegar al lugar, encontraron a la víctima tendida en el suelo. “Nos topamos con la novedad de una señorita que estaba tirada en el piso. Habría sufrido un atraco por parte de unos motoqueros que pasaban por la zona de la Viedma, primer anillo. La paciente, de aproximadamente 21 años, identificada como Katerin G., había retirado una suma de dinero de un cajero bancario cuando fue sorprendida por dos sujetos en motocicleta que la arrastraron unos cinco metros”, explicó.

Según el reporte, los vecinos que presenciaron el hecho auxiliaron de inmediato a la joven y solicitaron una ambulancia. Cuando el personal de emergencia llegó, la víctima se encontraba desvanecida debido al impacto del ataque.

“Los vecinos llamaron inmediatamente a la ambulancia y comenzaron a asistirla, ya que estaba en un estado de síncope. Posteriormente fue trasladada a la clínica más cercana, donde actualmente recibe atención médica”, agregó Nagera.

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, en la motocicleta iban dos personas: el conductor y un acompañante, quien fue el encargado de arrebatar la cartera.

“Prácticamente son carteristas que operan en una motocicleta tipo deportiva. El acompañante tomó la cartera y, al hacerlo, terminó arrastrando a la víctima varios metros”, señaló el paramédico.

Pese a la violencia del ataque, la joven sufrió contusiones en los brazos y las piernas, aunque no presentó lesiones en la cabeza. El caso ya es de conocimiento de las autoridades, que buscan identificar y capturar a los responsables del atraco.

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