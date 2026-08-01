Si tiene previsto viajar, tome nota: la Terminal de Oruro atenderá con normalidad

La Estación de Autobuses Oruro Ltda. informó que la atención al público y las operaciones de la terminal se desarrollarán con total normalidad el domingo 2 de agosto, desmintiendo versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta suspensión de salidas.

A través de un comunicado oficial, la administración de la terminal aclaró que la información difundida en distintas plataformas digitales carece de veracidad e instó a la población a no dejarse llevar por publicaciones no confirmadas.

“La Estación de Autobuses Oruro Ltda. informa a todos los usuarios que, debido a la circulación de información errónea en redes sociales sobre una supuesta suspensión de salidas, comunicamos que el domingo 2 de agosto la atención de la terminal y las salidas nacionales e internacionales serán de manera normal”, señala el comunicado.

En ese sentido, la entidad precisó que tanto los servicios nacionales como internacionales mantendrán su programación habitual, por lo que los pasajeros podrán realizar sus viajes sin modificaciones.

Finalmente, la Estación de Autobuses Oruro recomendó a la ciudadanía tomar en cuenta únicamente la información emitida por sus canales oficiales y “tomar debida nota del presente comunicado”, a fin de evitar confusiones ocasionadas por la difusión de información falsa en redes sociales.

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