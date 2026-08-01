¡Atención! Conozca el precio oficial del dólar este fin de semana y la cotización en el mercado paralelo

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó la cotización oficial del dólar en Bs 12,13 para este fin de semana, en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, que establece la publicación diaria del valor de la divisa estadounidense. La cotización estará vigente durante el sábado 1, domingo 2 y lunes 3 de agosto de 2026.

Con este nuevo valor, el dólar oficial mantiene la tendencia ascendente observada desde la implementación del nuevo esquema cambiario. A lo largo de la semana, la divisa registró incrementos progresivos: abrió el lunes en Bs 11,37, subió a Bs 11,54 el martes, alcanzó Bs 11,80 el miércoles, llegó a Bs 11,89 el jueves y cerró el viernes en Bs 12,15, antes de fijarse en Bs 12,13 para el primer fin de semana del mes patrio.

Dólar paralelo

En paralelo, el mercado no regulado también mostró variaciones en sus referencias. Para este sábado, el dólar se cotiza en Bs 11,80 para la compra y Bs 11,71 para la venta, en comparación con los Bs 11,98 y Bs 11,96, respectivamente, registrados al cierre de la jornada del viernes.

Aunque las operaciones en el mercado paralelo se realizan fuera del sistema financiero regulado, su comportamiento continúa siendo seguido de cerca por sectores vinculados al comercio exterior, las importaciones y las transacciones en moneda extranjera, debido a su incidencia como referencia para diversas actividades económicas.

El Banco Central informó que el tipo de cambio oficial continuará publicándose diariamente a las 20:00, como parte del régimen de tipo de cambio flexible. Según la entidad, esta medida busca reflejar de manera más cercana la dinámica del mercado cambiario y brindar información actualizada sobre la evolución de la divisa estadounidense.

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