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Denuncian nueva retención de 16 toneladas de minerales por parte de terceras personas

El propietario del cargamento advierte sobre un grave quebrantamiento del orden legal tras el arrebato de la carga incautada.

Ximena Rodriguez

31/07/2026 22:50

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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En mayo, la Fiscalía incautó dos camiones con carga de mineral producido y transportado ilegalmente, pero el posterior traspaso de los bienes a sus legítimos dueños terminó en un incidente vial, de acuerdo a Gustavo Barrios, propietario de la empresa afectada.

En este sentido, denunció que “antes de ayer, la fiscal decidió hacer la entrega en custodia a nosotros, los camiones fueron con custodia policial a nuestros depósitos, en medio camino fueron interceptados por personas que para nosotros son desconocidas y prácticamente obligaron a los policías a retornar a la Fiscalía”.

Impunidad y desafiante interferencia

El empresario cuestionó con severidad la vulnerabilidad del operativo judicial y la falta de garantías para hacer cumplir las órdenes oficiales.

“¿Cómo puede ser que personas particulares interfieran con el trabajo de la Policía, puedan pasar por encima de la orden de un fiscal y simplemente hacer su voluntad?”, recriminó el afectado ante la situación.

Hasta el momento, la compañía sigue sin recuperar la carga que le pertenece tras el secuestro en la vía pública. “Los camiones cargan aproximadamente 16 toneladas de concentrado de mineral, no tenemos idea del valor comercial porque ha sido sustraído ilegalmente de las instalaciones de nuestra empresa”, concluyó Barrios.

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