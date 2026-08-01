Interno de Palmasola recorrió tres hospitales antes de recibir atención médica

Un interno del penal de Palmasola tuvo que ser trasladado a distintos hospitales municipales de Santa Cruz antes de conseguir atención médica.

El privado de libertad, que era transportado en una ambulancia y acompañado por dos custodios policiales y su madre, finalmente fue recibido en el Hospital Francés, luego de haber recorrido tres centros de salud.

La madre del interno relató que su hijo salió del recinto penitenciario en estado de emergencia y cuestionó la demora para recibir asistencia médica.

Según su versión, el recluso presenta un cuadro de desnutrición que se habría agravado durante las últimas semanas. "Él está desnutrido porque él dejó de comer por la comida que dan allá, que no se puede comer", aseguró.

La mujer indicó que el problema de salud no es reciente y que desde hace aproximadamente un mes busca una solución. "Esta desde hace un mes y no me dan solución. Ahora me tienen de aquí a allá porque hace ratito no podía ya ni reaccionar", manifestó.

También denunció que visitaron tres hospitales antes de encontrar un centro donde su hijo fuera atendido. "Impotencia, impotencia de verlo así a mí porque no me lo atiendan. Peor que un perro lo tienen", lamentó.

La madre aseguró que incluso pidió que al menos le suministraran oxígeno mientras esperaba una cama. "Le dije, por favor, atiéndamelo acá, póngamelo un oxígeno, algo. No quisieron nada. El médico dijo que no, que tiene que estar adentro para que me le pongan algo", relató.

Finalmente, el interno logró ingresar al Hospital Francés para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades del sistema penitenciario no emitieron un pronunciamiento oficial sobre las denuncias.

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