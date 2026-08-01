Transporte libre anuncia demanda penal por presunta distribución de gasolina desestabilizada

El ejecutivo del transporte libre nacional, Jhonny Valdivia, anunció que el sector prepara una demanda penal contra el Estado por la presunta distribución de gasolina desestabilizada, caso que generó reclamos por daños y perjuicios en vehículos del autotransporte.

Valdivia afirmó que la denuncia será presentada a nivel nacional y no descartó acudir a instancias internacionales.

“El sector de transporte libre se está preparando para hacer una demanda penal en contra del Gobierno a nivel nacional e internacional por la gran pérdida que hemos tenido”, señaló.

Denuncian pérdidas millonarias

El dirigente aseguró que las pérdidas para los conductores fueron millonarias, aunque no precisó aún una cifra total. Según explicó, la Confederación Nacional del Transporte Libre recopila información para sustentar la denuncia.

“No descartamos nosotros eso”, indicó Valdivia, en referencia a llevar el caso fuera del país.

Dicen tener información sobre la compra

Valdivia sostuvo que el sector cuenta con datos relacionados con la compra del combustible y anticipó que esa información será presentada oportunamente.

“Nosotros tenemos ya información a nivel internacional de cómo ha sido la compra, quiénes han sido los que han comprado”, afirmó.

El ejecutivo señaló que, una vez concluida la preparación legal, el transporte libre informará los detalles de la demanda penal.

Caso en investigación

El anuncio se da en medio de las investigaciones por la presunta comercialización de gasolina desestabilizada, un caso que ha generado cuestionamientos sobre la importación, control de calidad y distribución del combustible en el país.

El sector transporte pide que se identifique a los responsables y se establezcan mecanismos para resarcir los daños ocasionados a los conductores afectados.

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