Planifique su jornada: Este es el pronóstico del Senamhi para las capitales del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este sábado predominarán las condiciones meteorológicas estables en gran parte del territorio nacional. La jornada estará marcada por cielos despejados o parcialmente nublados y la ausencia de lluvias en la mayoría de las regiones, aunque persistirá el contraste entre las bajas temperaturas del occidente y el intenso calor del oriente.

En el altiplano boliviano continuará el frío invernal, con temperaturas bajo cero en varias ciudades.

En La Paz se pronostican registros entre 4°C y 20°C, con cielos mayormente despejados durante el día y mayor nubosidad hacia la noche.

El Alto será una de las ciudades más frías del país, con una temperatura mínima de -5°C y una máxima de 15°C. En Oruro, el termómetro oscilará entre -3°C y 20°C, mientras que en Potosí se prevén temperaturas entre -5°C y 21°C, además de una probabilidad de precipitaciones durante la noche.

En los valles, las condiciones serán favorables para las actividades al aire libre.

Cochabamba registrará temperaturas entre 6°C y 29°C, con una jornada soleada y un incremento de la nubosidad al finalizar el día. En Sucre se esperan valores entre 7°C y 25°C, con cielos parcialmente nublados por la noche.

Tarija, por su parte, tendrá un día mayormente despejado, con temperaturas entre 8°C y 29°C, consolidándose como una de las ciudades más cálidas del sur del país.

El oriente boliviano volverá a concentrar las temperaturas más elevadas de la jornada.

Cobija será la capital más calurosa, con una mínima de 21°C y una máxima de 37°C bajo cielos despejados.

En Trinidad se prevén temperaturas entre 22°C y 33°C, con predominio del sol durante gran parte del día y nubosidad en horas de la noche. Mientras tanto, Santa Cruz de la Sierra registrará temperaturas entre 23°C y 33°C, con cielos parcialmente nublados durante la mañana y parte de la tarde.

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