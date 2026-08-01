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¡Tremenda cartelera! Conozca los artistas que animarán las dianas del Gran Poder

A pocas horas de la Entrada del Señor Jesús del Gran Poder, varias fraternidades anunciaron presentaciones de artistas nacionales e internacionales para acompañar sus recepciones y la tradicional diana del domingo.

Juan Marcelo Gonzáles

31/07/2026 22:52

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Foto: Turrománticos y Luis Vega, artistas
La Paz

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La festividad del Señor Jesús del Gran Poder 2026 reunirá este sábado a 74 fraternidades que recorrerán las principales calles de la ciudad de La Paz con danzas folklóricas, bandas de música, trajes de gala, devoción y colorido.

A pocas horas del inicio de la entrada, varias fraternidades ultiman detalles para su participación y también anunciaron las carteleras de artistas nacionales e internacionales que amenizarán sus recepciones y la tradicional diana del domingo.

Según la información publicada por ABI, entre las fraternidades destacan principalmente las de danzas pesadas, como las morenadas, que suelen concentrar a miles de fraternos y organizar eventos con agrupaciones reconocidas de Bolivia, Argentina, Perú, México, Panamá y otros países.

Cartelera por fraternidades

  • La Morenada Viajeros La Paz Charaña anunció la presencia de Daniel Agostini, 18 Kilates, Raymi Bolivia, Quirquiña, Los Capos, Xtasis y Ruta.
  • La Morenada Los Catedráticos contará con la presentación de Jambao, de Argentina; Virgilio Amarilla “La Voz que Enamora”, Sabor Sabor y un espectáculo conjunto de Beby Aponte, Jorge Eduardo, Willy Castro, Miosiris y Javier Monje.
  • Por su parte, la Morenada Juventud Diamantes de La Paz estará animada por la Orquesta San Francisco, Jazba, Rompe Corazones, Los Karnales y Munakuyki.
  • La Morenada Sociedad Morenos de La Paz confirmó la participación del Grupo 5, de Perú; Jambao, de Argentina; además de Los Flamencos, Los Capos, Ozono y Ábida.
  • La Morenada Líderes Siempre Vacunos de La Paz tendrá en su cartelera a TeoCali, de México; América Pop y América Brass.
  • La Morenada Central Aroma en Gran Poder anunció una diana con Daniel Agostini, Jambao, Explosión Cumbiera, Eclisma, Los Capos y Reni Puma y su Grupo Concordia.
  • La Morenada Juventud Rosas de Viacha Los Legítimos estará acompañada por Daniel Agostini, Pasión Andina, Onda Cumbiera, Edson Rodríguez y Xtasis.
  • La Morenada Poderosa Plana Mayor La Familia Multitudinaria contará con TeoCali, Angora y Súper Cumbia Mortal.
  • La Morenada Peso Pesado anunció la participación de La Factoría, de Panamá; Raymi Bolivia, Iberia, Kalamarka, Sangre Cumbiera y Mario Rocha y Los Elegidos.
  • La Morenada Verdaderos Intocables tendrá como invitados a los artistas nacionales Luis Vega, Son Di Luz, Cumbia Fusión y Los Turrománticos.
  • La Morenada Señorial de Morenos y Achachis Fanáticos en Gran Poder contará con Rodrigo Tapari, Jhonny y la Agrupación Claros, Ábida y Kumbia Mortal.
  • Finalmente, la Morenada Poderosa Illimani de La Paz será animada por Américo, Kalamarka y Puro Sentimiento.

Una fiesta de fe, cultura y movimiento económico

El Gran Poder es considerado una de las festividades folklóricas más importantes del país. Además de la devoción al Señor Jesús del Gran Poder, la entrada moviliza a miles de danzarines, músicos, bordadores, comerciantes, familias y visitantes.

Las fraternidades de morenada suelen ser parte central del movimiento cultural y económico de la festividad, no solo por la magnitud de sus bloques y trajes, sino también por las recepciones que convocan a artistas nacionales e internacionales.

La entrada se realizará este sábado 1 de agosto en La Paz y se prevé una jornada extensa de música, danza, tradición y devoción.

Mira la programación en Red Uno Play

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