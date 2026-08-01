¡Tremenda cartelera! Conozca los artistas que animarán las dianas del Gran Poder

La festividad del Señor Jesús del Gran Poder 2026 reunirá este sábado a 74 fraternidades que recorrerán las principales calles de la ciudad de La Paz con danzas folklóricas, bandas de música, trajes de gala, devoción y colorido.

A pocas horas del inicio de la entrada, varias fraternidades ultiman detalles para su participación y también anunciaron las carteleras de artistas nacionales e internacionales que amenizarán sus recepciones y la tradicional diana del domingo.

Según la información publicada por ABI, entre las fraternidades destacan principalmente las de danzas pesadas, como las morenadas, que suelen concentrar a miles de fraternos y organizar eventos con agrupaciones reconocidas de Bolivia, Argentina, Perú, México, Panamá y otros países.

Cartelera por fraternidades

La Morenada Viajeros La Paz Charaña anunció la presencia de Daniel Agostini , 18 Kilates , Raymi Bolivia , Quirquiña , Los Capos , Xtasis y Ruta .

anunció la presencia de , , , , , y . La Morenada Los Catedráticos contará con la presentación de Jambao , de Argentina; Virgilio Amarilla “La Voz que Enamora” , Sabor Sabor y un espectáculo conjunto de Beby Aponte , Jorge Eduardo , Willy Castro , Miosiris y Javier Monje .

contará con la presentación de , de Argentina; , y un espectáculo conjunto de , , , y . Por su parte, la Morenada Juventud Diamantes de La Paz estará animada por la Orquesta San Francisco , Jazba , Rompe Corazones , Los Karnales y Munakuyki .

estará animada por la , , , y . La Morenada Sociedad Morenos de La Paz confirmó la participación del Grupo 5 , de Perú; Jambao , de Argentina; además de Los Flamencos , Los Capos , Ozono y Ábida .

confirmó la participación del , de Perú; , de Argentina; además de , , y . La Morenada Líderes Siempre Vacunos de La Paz tendrá en su cartelera a TeoCali , de México; América Pop y América Brass .

tendrá en su cartelera a , de México; y . La Morenada Central Aroma en Gran Poder anunció una diana con Daniel Agostini , Jambao , Explosión Cumbiera , Eclisma , Los Capos y Reni Puma y su Grupo Concordia .

anunció una diana con , , , , y . La Morenada Juventud Rosas de Viacha Los Legítimos estará acompañada por Daniel Agostini , Pasión Andina , Onda Cumbiera , Edson Rodríguez y Xtasis .

estará acompañada por , , , y . La Morenada Poderosa Plana Mayor La Familia Multitudinaria contará con TeoCali , Angora y Súper Cumbia Mortal .

contará con , y . La Morenada Peso Pesado anunció la participación de La Factoría , de Panamá; Raymi Bolivia , Iberia , Kalamarka , Sangre Cumbiera y Mario Rocha y Los Elegidos .

anunció la participación de , de Panamá; , , , y . La Morenada Verdaderos Intocables tendrá como invitados a los artistas nacionales Luis Vega , Son Di Luz , Cumbia Fusión y Los Turrománticos .

tendrá como invitados a los artistas nacionales , , y . La Morenada Señorial de Morenos y Achachis Fanáticos en Gran Poder contará con Rodrigo Tapari , Jhonny y la Agrupación Claros , Ábida y Kumbia Mortal .

contará con , , y . Finalmente, la Morenada Poderosa Illimani de La Paz será animada por Américo, Kalamarka y Puro Sentimiento.

Una fiesta de fe, cultura y movimiento económico

El Gran Poder es considerado una de las festividades folklóricas más importantes del país. Además de la devoción al Señor Jesús del Gran Poder, la entrada moviliza a miles de danzarines, músicos, bordadores, comerciantes, familias y visitantes.

Las fraternidades de morenada suelen ser parte central del movimiento cultural y económico de la festividad, no solo por la magnitud de sus bloques y trajes, sino también por las recepciones que convocan a artistas nacionales e internacionales.

La entrada se realizará este sábado 1 de agosto en La Paz y se prevé una jornada extensa de música, danza, tradición y devoción.

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