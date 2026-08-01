¡Tremenda cartelera! Conozca los artistas que animarán las dianas del Gran Poder

A pocas horas de la Entrada del Señor Jesús del Gran Poder, varias fraternidades anunciaron presentaciones de artistas nacionales e internacionales para acompañar sus recepciones y la tradicional diana del domingo.
31/07/2026 22:52
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La festividad del Señor Jesús del Gran Poder 2026 reunirá este sábado a 74 fraternidades que recorrerán las principales calles de la ciudad de La Paz con danzas folklóricas, bandas de música, trajes de gala, devoción y colorido.
A pocas horas del inicio de la entrada, varias fraternidades ultiman detalles para su participación y también anunciaron las carteleras de artistas nacionales e internacionales que amenizarán sus recepciones y la tradicional diana del domingo.
Según la información publicada por ABI, entre las fraternidades destacan principalmente las de danzas pesadas, como las morenadas, que suelen concentrar a miles de fraternos y organizar eventos con agrupaciones reconocidas de Bolivia, Argentina, Perú, México, Panamá y otros países.
Cartelera por fraternidades
Una fiesta de fe, cultura y movimiento económico
El Gran Poder es considerado una de las festividades folklóricas más importantes del país. Además de la devoción al Señor Jesús del Gran Poder, la entrada moviliza a miles de danzarines, músicos, bordadores, comerciantes, familias y visitantes.
Las fraternidades de morenada suelen ser parte central del movimiento cultural y económico de la festividad, no solo por la magnitud de sus bloques y trajes, sino también por las recepciones que convocan a artistas nacionales e internacionales.
La entrada se realizará este sábado 1 de agosto en La Paz y se prevé una jornada extensa de música, danza, tradición y devoción.
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