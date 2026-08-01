“Los medicamentos de mi hijo”: Delincuentes aprovechan un descuido y roban la mochila de una trabajadora

Una joven denunció haber sido víctima de un robo mientras cumplía con su jornada laboral en una empresa transportadora ubicada sobre el tercer anillo, en la zona de la Tres Pasos al Frente, en Santa Cruz. Según relató, dos jóvenes aprovecharon un momento de descuido para sustraer su mochila, donde guardaba documentos personales, medicamentos y otras pertenencias.

La víctima explicó que los delincuentes actuaron de manera coordinada y que su accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. “Uno primero pasa y observa que nadie esté mirando. Luego viene el otro por otro lado, se juntan y entre los dos cometen el delito”, contó.

Aunque señaló que no llevaba una suma importante de dinero, lamentó profundamente la pérdida de documentos personales y, sobre todo, de los medicamentos que había adquirido recientemente para su hijo, quien se encuentra bajo tratamiento médico.

“Lastimosamente hoy me tocó a mí. Me robaron mi mochila con mis pertenencias. Tenía documentos importantes y medicamentos que recién había comprado para mi niño, que está en tratamiento. Eso es lo que más me duele”, expresó la afectada.

La joven aseguró que este no sería un hecho aislado, ya que un compañero de trabajo también habría sido víctima de un robo con características similares el día anterior. Por ello, pidió a la Policía reforzar los controles y la presencia de efectivos en el sector.

“Que haya más control policial, porque últimamente se han registrado muchos robos. Ayer le robaron a otro colega de la misma manera y hoy me tocó a mí. Nunca se ve policía, no hay control”, manifestó.

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