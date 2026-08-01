La majestuosa entrada del Gran Poder 2026 ya recorre las calles paceñas (Fotogalería)

La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder 2026 ya se encuentra en pleno desarrollo, convirtiéndose en el centro de atención de miles de espectadores que disfrutan del paso de las fraternidades. Esta importante celebración reúne a más de 130.000 danzarines devotos que recorren las arterias principales de La Paz al ritmo de danzas emblemáticas como la morenada, caporales, tinkus y la tradicional diablada.

La gran entrada folklórica inició a las 07:00 desde el Cementerio General y se extenderá a lo largo de un trazado de ocho kilómetros hasta concluir en la avenida Simón Bolívar. El trayecto contempla el paso continuo de los conjuntos por puntos clave como la Garita de Lima, la avenida Buenos Aires y las céntricas avenidas Montes, Santa Cruz y Camacho.

Una fiesta viva declarada Patrimonio de la Humanidad

Las autoridades locales dispusieron el cierre completo de las vías del circuito e instalaron puntos de asistencia y palcos para los asistentes, previendo que el despliegue concluya en la madrugada del domingo. Te invitamos a revisar nuestra fotogalería para revivir en imágenes los momentos más deslumbrantes de esta festividad declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad:

Mira la programación en Red Uno Play