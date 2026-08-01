"El arma era de plástico": Policía recupera Bs 42 mil tras aprehender al atracador de la cooperativa de La Guardia

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) logró recuperar 42.000 bolivianos sustraídos de la cooperativa en La Guardia, tras conocerse que el sospechoso realizó el acto ilícito para saldar un compromiso financiero previo.

Sobre este avance, el director de la Felcc, Jhonny Coca, informó que “nos constituimos con la persona que habría comprado el motorizado utilizado para escapar del lugar del hecho, quien hace la devolución de un total de 42.000 bolivianos que le habría entregado el ahora aprehendido como pago por una deuda previa que tendría. De acuerdo a las primeras entrevistas realizadas, el aprehendido refiere que había cometido este hecho por un móvil de una deuda económica”.

Los peritos de la División Escena del Crimen constataron que el arma utilizada en el hecho, fue una pistola de imitación. Al respecto, el coronel Coca detalló: “También es importante recalcar que el arma que había utilizado sería una imitación, un arma de fogueo de plástico que al momento de la incineración también ha sufrido la transformación, como se puede evidenciar. También, a horas 15:30, el personal policial se ha constituido a la zona del noveno anillo, barrio 23 de octubre, para realizar la colección de las prendas que ha utilizado, quien después de cometer el hecho ha tratado de ocultar el ilícito quemando las prendas”.

El móvil del delito y la quema de evidencias

En este contexto, las autoridades policiales indicaron que se lograron rescatar guantes y restos textiles que el sujeto intentó calcinar en un esfuerzo fallido por borrar el rastro que lo vinculaba con las imágenes del atraco.

La aprehensión del imputado, identificado como Neyder Cabezas, se concretó en una notaría pública cuando intentaba concretar la venta del vehículo empleado durante la fuga. Durante la requisa del motorizado se hallaron tres celulares, entre los cuales figuraba el equipo despojado al guardia de seguridad.

Presentación oficial y situación jurídica

El aprehendido fue presentado públicamente ante los medios de comunicación en las dependencias policiales junto a los elementos probatorios incautados durante los operativos. De igual manera, las autoridades remitieron las actuaciones al Ministerio Público, por lo que el investigado permanece recluido a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

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