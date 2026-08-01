Aprehenden a un sospechoso en operativos en San Matías e intensifican la búsqueda de 'El Grillo'

Tras la emboscada armada en el municipio fronterizo de San Matías, en Santa Cruz, que acabó con la vida del subteniente Yerson Salazar Aliendres, la Policía Boliviana confirmó la aprehensión de Luis Andrés C. A., presunto implicado en el crimen. En este contexto de violencia en la frontera, las fuerzas de seguridad intensifican la búsqueda de Adán L. O. B., alias ‘El Grillo’, señalado como el principal cabecilla del ataque y ubicado entre los delincuentes más buscados por Bolivia y Brasil.

Captura en el lugar de los hechos y silencio procesal

De acuerdo con la información brindada en Conferencia de Prensa por el Comando General y la Jefatura Departamental de Santa Cruz, el sospechoso fue encontrado en inmediaciones de Ascensión de la Frontera mostrando una actitud sospechosa y portando una funda para arma de fuego en la cintura. Pese a que no logró justificar su presencia en la zona y admitió ante los investigadores que conocía a los autores del ataque, el detenido se negó a revelar sus identidades, por lo que fue remitido al Ministerio Público procesado por el delito de asesinato.

Esta importante acción investigativa se suma al hallazgo del cuerpo del oficial fallecido y al descubrimiento de una pista clandestina con una avioneta Cessna e insumos en la franja fronteriza.

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