Autoridades se reúnen de emergencia en San Matías y coordinan la llegada de más efectivos policiales

“Como autoridad hemos llamado a un consejo de seguridad ciudadana con el ejército, la policía y las instituciones”, manifestó el alcalde de San Matías, Jhonny Agustín López, al término de la reunión de autoridades en San Matías. Durante la cita de emergencia se trabajó en un manifiesto conjunto para exigir mayores garantías de protección y la dotación urgente de efectivos policiales, considerando que actualmente solo cerca de 30 de ellos resguardan a una población que supera los 16.000 habitantes.

Refuerzo policial y apoyo logístico

“El municipio va a apoyar con alimentación y estadía para que podamos tener seguridad en nuestro pueblo”, aseveró la primera autoridad edil al confirmar la llegada de al menos 100 policías mediante un vuelo del avión Hércules.

El municipio dispondrá de toda la logística necesaria para respaldar el trabajo de las fuerzas de seguridad y devolver la calma a esta región fronteriza.

El nuevo contingente policial ingresará a la zona estratégica donde recientemente se localizó la pista clandestina, una avioneta y el campamento que habría sido habitado por extranjeros involucrados en los sangrientos ataques. Las instituciones locales como la Subgobernación, Migración, Aduana, las cooperativas y el sector transporte acordaron coordinar acciones para facilitar el despliegue investigativo.

Cercado al crimen y búsqueda del uniformado

Estas acciones institucionales respaldan el despliegue helicoportado y terrestre que realiza la Policía en la franja limítrofe con Brasil, de acuerdo a lo que reportaron las autoridades en horas previas. La prioridad de las operaciones conjuntas sigue centrada en la captura de Adán Licer Olivera Barbery, alias “El Grillo”, y la localización de los restos mortales del subteniente Yerson Salazar Aliendres para brindarle cristiana sepultura.

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