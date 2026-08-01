Camión cisterna vuelca y se incendia cerca de Camiri; conductor resultó herido

Un camión cisterna volcó y luego se incendió en una comunidad ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Camiri. El conductor resultó herido y fue evacuado a Santa Cruz para recibir atención médica.

De acuerdo con el informe preliminar, el vehículo de alto tonelaje se dirigía desde Santa Cruz hacia Yacuiba cuando, por causas que aún son investigadas, volcó de costado y posteriormente fue consumido por las llamas.

Fuente: Redes Sociales

Personal de la Unidad Operativa de Tránsito se trasladó hasta el lugar del accidente para realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Al llegar, los efectivos constataron que el camión quedó completamente destruido por el incendio.

El conductor, identificado como José Zárate Mamani, era el único ocupante del vehículo. Tras el accidente fue auxiliado y trasladado de emergencia a la capital cruceña, donde recibe atención médica por una fractura expuesta en el brazo y lesiones en las manos.

Según la información preliminar, el camión cisterna se encontraba vacío al momento del accidente, por lo que no se registró el derrame de combustible ni otras personas afectadas. Las investigaciones continúan para determinar las causas del siniestro.

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