Presidente Paz participa en la Entrada del Gran Poder y destaca su impacto cultural y económico

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, participó este sábado en la Festividad de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder, acompañando a miles de bailarines, músicos y ciudadanos que forman parte de una de las celebraciones culturales más importantes de Bolivia.

El mandatario presenció el paso de las fraternidades y compartió con los asistentes desde el palco oficial instalado sobre el recorrido de la entrada folklórica en la ciudad de La Paz.

Paz estuvo acompañado por autoridades nacionales, entre ellas el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, además de viceministros de Estado.

Durante su recorrido, el jefe de Estado saludó a varios asistentes y destacó el valor cultural de una festividad que cada año congrega a miles de personas y proyecta la riqueza del folclore boliviano a nivel nacional e internacional.

Destaca el aporte económico de la festividad

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario resaltó que el Gran Poder no solo representa una manifestación de fe y devoción, sino también un importante motor económico para el país.

“El Gran Poder es una celebración de fe y devoción y a la vez es un fenómeno socioeconómico que demuestra el verdadero empuje de nuestro pueblo. A pesar de los momentos difíciles, la fuerza y la inversión de nuestros fraternos mueven más de 57 millones de dólares, demostrando una capacidad de autofinanciamiento y un dinamismo único”, señaló.

Asimismo, destacó que la festividad genera empleo y sustento para miles de familias bolivianas.

“Esta festividad es el sustento de más de 200.000 familias que trabajan de manera directa e indirecta, y es el reflejo vivo de nuestras identidades culturales. Es el punto donde la fe y la devoción se unen con el desarrollo de La Paz y de toda Bolivia”, afirmó.

Más de 130.000 danzarines recorren las calles paceñas

La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder 2026 reúne a más de 130.000 danzarines devotos que recorren las principales vías de La Paz al ritmo de danzas tradicionales como la morenada, caporales, tinkus y diablada.

La entrada folklórica comenzó a las 07:00 desde el Cementerio General y se desarrolla a lo largo de un recorrido de aproximadamente ocho kilómetros hasta la avenida Simón Bolívar, pasando por sectores emblemáticos como la Garita de Lima, la avenida Buenos Aires, Montes, Santa Cruz y Camacho.





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