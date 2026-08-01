Cuadro de Jessica Kuljis se exhibe en el Festival Internacional de Cine en Uyuni

La pintura ‘La Luz’, obra de la vicepresidenta ejecutiva de Red Uno, Jessica Kuljis, se convirtió en el principal centro de atención durante el primer Festival Internacional de Cine en Uyuni.

Sobre este espacio, Mariana Cruz, gerente de marketing del Palacio de Sal, destacó que "Palacio de Sal cuenta con muchísimas obras de arte, apoyamos mucho a la cultura y sin duda esta es una de las obras más destacadas dentro de nuestras instalaciones".

Acompañada de la frase "Siempre nos acompaña, aunque no siempre sepamos verla", la creación de Kuljis se lució en el área del bar, un punto neurálgico reacomodado para proyectar producciones cinematográficas. Cruz añadió que la institución se siente complacida por ser la sede oficial de este hito cultural, subrayando la satisfacción de "mostrar la cultura, el cine boliviano y recibir al cine internacional en este escenario único".

Un encuentro entre el arte pictórico y el cine

La exhibición del cuadro aportó un toque de identidad nacional a la agenda del encuentro audiovisual en el emblemático recinto. Durante la cita se llevaron a cabo talleres magistrales, muestras de cortometrajes y la premier de una esperada cinta ante invitados nacionales e internacionales.

El primer hotel de sal del mundo logró conjugar su arquitectura característica con expresiones de arte contemporáneo e industria cinematográfica. La jornada final concluye con activaciones y proyecciones integradas a la majestuosidad natural que ofrece el Salar de Uyuni.

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