Arte, tejido y fotografía: la nueva apuesta de Jessica Kuljis con “Un siglo vivo”

La reconocida artista boliviana Jessica Kuljis Cochamanidis presentó su nueva exposición “Un siglo vivo” en la Casa de la Cultura, un evento que reunió a familiares, amigos y admiradores de su obra.

Durante la inauguración, Kuljis expresó su gratitud por el apoyo recibido y destacó la importancia de este momento en su carrera, cumpliendo el sueño de exhibir su trabajo en un espacio tan emblemático.

“Esta noche es muy especial para mí porque era un sueño exponer en la Casa de la Cultura y creo que esta muestra lo amerita”, aseguró.

A diferencia de sus muestras anteriores, esta exposición combina pintura con otras disciplinas como tejido, ensamble y fotografía. “Se trata de tener el valor de mirarnos con tranquilidad, con amor, con respeto, ver nuestras sombras, integrarlas con todo lo que también somos luz e ir evolucionando y transformándonos”, añadió.

El público presente valoró el cambio y la evolución en el trabajo de Kuljis. Entre los asistentes, Quito Velasco destacó el crecimiento de la artista y su valentía para experimentar con diferentes técnicas, lo que convierte a esta muestra en una experiencia integral y emotiva.

“Un siglo vivo” estará abierta al público de manera gratuita hasta el 14 de diciembre. Los visitantes podrán escanear códigos QR ubicados en las paredes para acceder a un archivo completo de las obras expuestas.

Mira la programación en Red Uno Play