Tras 48 horas, reportan el hallazgo del cuerpo del subteniente asesinado en San Matías

Informes preliminares apuntan a que se logró localizar los restos mortales del subteniente Yerson Salazar Aliendres. El hallazgo del cuerpo se habría concretado tras casi 48 horas de intensas labores de rastrillaje en las inmediaciones de la comunidad Ascensión de la Frontera, municipio de San Matías, donde el uniformado cayó acribillado durante una violenta emboscada armada en la zona colindante con Brasil.

En horas previas, la acongojada madre del joven policía rompió el silencio para denunciar las circunstancias previas al despliegue de su hijo. La progenitora reveló con profundo dolor que el subteniente tenía previsto salir de vacaciones en los días posteriores; sin embargo, fue destinado de emergencia a esa región fronteriza, donde acudió a cumplir sus funciones sin contar con la dotación oficial de su arma de reglamento.

Durante horas de la mañana, la institución policial admitió que las promociones a las que pertenecía el oficial no contaban con equipamiento bélico propio, obligando a los agentes a recurrir al préstamo interno de armas para enfrentar los retos de su oficio.

El hallazgo de los restos del uniformado coincide con el futuro arribo de contingentes especiales procedentes de La Paz y Cochabamba, movilizados desde el aeropuerto El Trompillo hacia el epicentro del conflicto. Las unidades tácticas se encuentran movilizadas para capturar a Adán Licer Olivera Barbery, alias ‘El Grillo’, señalado como el principal cabecilla de la emboscada y uno de los criminales más buscados de la región.

Mira la programación en Red Uno Play