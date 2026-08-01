Una avioneta se estrelló este sábado en la región de Ica, al sur de Perú, provocando la muerte de las 13 personas que iban a bordo, según los primeros reportes de las autoridades.

La aeronave, perteneciente a la empresa Aeroviana, realizaba uno de los tradicionales vuelos turísticos para observar desde el aire las Líneas de Nasca y otros atractivos de la región costera. El accidente ocurrió cuando la nave se encontraba a aproximadamente dos kilómetros de la pista de aterrizaje.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido la identidad de las víctimas.

Los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca son una de las principales actividades para los visitantes que llegan a Ica, especialmente turistas extranjeros.

Las causas del accidente aún no han sido establecidas y se espera que las autoridades peruanas inicien las investigaciones para determinar qué provocó la caída de la aeronave.

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