Una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile y la Fiscalía de Alto Hospicio, tras una investigación que se extendió por casi seis meses. El operativo permitió rescatar a 12 víctimas, entre ellas dos adolescentes de 15 y 17 años, y detener a 10 personas presuntamente vinculadas con la red.

De acuerdo con la investigación, la organización estaba integrada por ciudadanos bolivianos y chilenos que captaban a mujeres en Bolivia mediante engaños y falsas promesas de trabajo. Posteriormente, las trasladaban hacia Chile a través de pasos fronterizos no habilitados en la zona de Colchane.

Una vez en territorio chileno, las víctimas eran llevadas a inmuebles ubicados en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, donde eran sometidas a explotación sexual en prostíbulos clandestinos.

El operativo, desarrollado durante la madrugada del viernes, incluyó allanamientos simultáneos en seis domicilios. Como resultado, fueron detenidos cinco integrantes de la organización por orden judicial y otras cinco personas en flagrancia durante el procedimiento. Según la información entregada por la PDI, entre los arrestados también figuran hombres que se encontraban en los inmuebles al momento de la intervención policial.

La fiscal Camila Albarracín informó que la investigación comenzó en diciembre de 2025 y que, mediante diversas técnicas investigativas, fue posible identificar la estructura de la organización, su forma de operar y la participación de cada uno de sus integrantes.

Por su parte, el jefe de la PDI de Tarapacá, Mauricio Jorquera, destacó que las diligencias permitieron establecer el recorrido de las víctimas desde Bolivia hasta Chile, así como reunir evidencia clave para la causa.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar plenamente a todas las víctimas, determinar si existen más personas afectadas y establecer la totalidad de los involucrados en esta red de trata de personas con fines de explotación sexual. Entretanto, el control de detención y la formalización de los imputados fueron ampliados hasta el próximo miércoles, mientras se analizan las evidencias incautadas durante los allanamientos.

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