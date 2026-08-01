De los gritos de emoción... a los de absoluta desesperación. Un momento de auténtico terror vivieron decenas de asistentes a la Feria de León esta semana, luego de que una violenta e inesperada tormenta los tomara por sorpresa mientras se encontraban suspendidos a gran altura a bordo de una atracción mecánica.

El incidente, que quedó registrado en un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, muestra el instante en que el juego conocido popularmente como las "sillas voladoras" continuaba operando en medio de condiciones climáticas extremadamente adversas.

Atrapados bajo el temporal

En las imágenes se puede apreciar cómo la estructura del juego se mantiene elevada mientras las intensas ráfagas de viento y la fuerte lluvia azotan de frente a los tripulantes, en su mayoría jóvenes. La combinación de la altura, la vulnerabilidad del juego y la nula visibilidad provocó que el pánico se apoderara no solo de quienes estaban arriba, sino también de los espectadores en tierra, quienes buscaban refugiarse bajo los puestos de la feria mientras observaban con impotencia la peligrosidad de la situación.

"La lluvia, el viento y la altura hicieron que el momento se volviera angustiante para todos", señalaron testigos a través de las plataformas digitales, donde se desató un intenso debate sobre los protocolos de seguridad y la velocidad de respuesta de los operadores del parque de diversiones ante los cambios climáticos repentinos.

Hasta el momento, las autoridades de la feria y de Protección Civil no han emitido un reporte oficial sobre posibles lesionados, aunque el susto colectivo ha dejado en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de evacuación e interrupción de atracciones ante contingencias meteorológicas.

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