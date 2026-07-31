"La vida de ellos no va a ser en vano": El desgarrador mensaje del futbolista Lucas Trejo a un mes de perder a su familia

A un mes de la tragedia que enlutó al país sudamericano a causa del devastador doblete sísmico, el futbolista argentino y defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira, Lucas Trejo, compartió un emotivo y desgarrador mensaje en sus redes sociales para recordar a su esposa, Yanina Maranella, y a sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, quienes fallecieron tras el colapso de su vivienda.

En su publicación, acompañada por una imagen de las labores de rescate, el deportista relató los angustiosos momentos vividos durante las primeras 72 horas posteriores al desastre natural.

"Hace un mes atrás me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba, perder a mi familia", expresó Trejo, al recordar que tuvo que buscar a los suyos entre los escombros de un edificio derrumbado. "Sabiendo que ya estaban sin vida… no había nada que me aterrara más en mi existencia", manifestó con profundo dolor.

Trejo junto a su familia.

La fe como sostén ante la tragedia

Pese a la magnitud de la pérdida, el futbolista señaló que decidió afrontar la situación aferrado a sus creencias espirituales. Relató que, al comenzar el tercer día de búsqueda, se reunió para orar por un milagro, destacando el apoyo incondicional que recibió de su entorno.

"Así elijo vivir, por fe, aun en las peores circunstancias", afirmó, al tiempo que agradeció a quienes lo acompañaron y sostuvieron durante las horas más oscuras: "Cada uno de ustedes tienen nombres propios... sin dudas Dios los envió para arroparme y sostenerme, créanme que sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor".

Un compromiso con el futuro y con Venezuela

En la misma carta, Trejo confirmó su decisión de continuar vinculado al país y de honrar la memoria de su familia a través del propósito de vida que compartían en suelo venezolano.

"Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo y hoy les puedo decir: la vida de ellos no va a ser en vano", sostuvo el jugador. Con una entereza que ha conmovido a miles de seguidores y compañeros de profesión, concluyó asegurando que el legado de su hogar prevalecerá: "Lo que comenzamos junto a mi esposa Yanina y mis hijos Aarón y Ainhoa se va a continuar, porque el propósito de Dios en esa nación se va a cumplir. Nos vemos pronto, Venezuela".

Publicación de Lucas Trejo en Instagram.

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