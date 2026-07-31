La reciente detención de Ramón Ángel "N", conocido como "El R1", ha abierto una nueva línea de investigación en uno de los casos que más conmocionó a México: el feminicidio de la influencer Valeria Márquez.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, "El R1" es señalado como un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto líder de la célula criminal "Los Rs", organización investigada por delitos como tráfico de drogas, suministro de armas, extorsión y cobro de piso en Michoacán y Jalisco.

Además, las autoridades lo identifican como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Cuál sería su relación con Valeria Márquez?

Durante una conferencia de prensa, García Harfuch reveló que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible vínculo familiar entre "El R1" y el caso de la influencer.

Según explicó, el hijo de Ramón Ángel "N" habría mantenido una relación sentimental con Valeria Márquez y, presuntamente, la habría amenazado en varias ocasiones antes del crimen.

"Todo indica, y esto deberá acreditarse durante la investigación, que el hijo le pidió a su padre, 'El R1', cometer el feminicidio", señaló el funcionario.

Las autoridades aclararon que esta información forma parte de las investigaciones en curso y que será la Fiscalía la encargada de reunir las pruebas necesarias para determinar responsabilidades.

El crimen que impactó a México

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su estética en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con las investigaciones, un hombre ingresó al establecimiento con el pretexto de entregarle un paquete y, momentos después, le disparó directamente frente a miles de personas que seguían la transmisión en redes sociales.

El caso generó una fuerte conmoción nacional e internacional debido a la forma en que ocurrió el ataque.

El historial de "El R1"

Las autoridades recordaron que Ramón Ángel "N" y sus hermanos fueron detenidos en 2012, cuando fueron identificados como presuntos integrantes de la célula criminal "Los Rs".

Posteriormente recuperaron su libertad en 2022. Sin embargo, las investigaciones actuales vuelven a ubicar a "El R1" como un presunto operador del crimen organizado, ahora vinculado a actividades como:

Tráfico de drogas.

Suministro de armas.

Extorsión.

Cobro de piso.

Operaciones para una célula ligada al CJNG.

Las investigaciones continúan para esclarecer el feminicidio de Valeria Márquez y determinar el grado de participación de cada uno de los presuntos implicados.

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