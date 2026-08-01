Brasil intercepta aeronave sospechosa procedente de Bolivia

Una operación conjunta de la Fuerza Aérea Brasileña y la policía militar logró neutralizar una incursión aérea no autorizada procedente del sur de Bolivia, de acuerdo al medio Prensa Latina. La aeronave cruzó la frontera sin presentar un plan de vuelo ni establecer ningún tipo de contacto con las autoridades de control de tránsito.

Alerta en el espacio aéreo brasileño

Las autoridades militares desplegaron dos aviones A-29 Super Tucano al clasificar la nave como una amenaza directa para la seguridad nacional. Durante el seguimiento inicial, los pilotos intentaron establecer comunicación por vías oficiales sin obtener respuesta por parte de los tripulantes.

Ante la reiterada desobediencia a las instrucciones de la Defensa Aeroespacial, ejecutaron el procedimiento denominado Tiro de Detención para obligar al descenso. Esta medida extrema provocó que la aeronave realizara un aterrizaje de emergencia en una pista improvisada a unos 200 kilómetros de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul..

Hallazgo e investigaciones en curso

Un contingente policial trasladado en helicóptero llegó hasta el punto exacto del impacto para inspeccionar la estructura dañada. La nave fue localizada completamente abandonada en el terreno, por lo que las fuerzas de seguridad mantienen un despliegue permanente para resguardar la soberanía de la zona.

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