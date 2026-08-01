Desgarradora escena: Niña fue encontrada abrazada a su hermanito tras ser abandonados entre la maleza

El llanto de un bebé alertó a los policías, quienes llegaron hasta una zona boscosa donde encontraron una escena que conmocionó a los uniformados: una niña protegía entre sus brazos a su pequeño hermano, ambos abandonados y expuestos a la intemperie.

Un recorrido rutinario de vigilancia terminó en un inesperado rescate que movilizó a las autoridades en el municipio de Montenegro, en el departamento del Quindío, Colombia.

Según el reporte conocido, varios policías realizaban labores de patrullaje por una zona rural cuando escucharon el llanto insistente de un bebé que provenía desde una zona cubierta de vegetación. Ante la alerta, los uniformados ingresaron al lugar siguiendo el sonido hasta encontrar a los menores.

Niña fue hallada abrazada a su hermanito tras ser abandonados. FOTO: RRSS. Montaje CHMF.

La escena que hallaron fue conmovedora: una niña permanecía abrazada a su hermanito de pocos meses de nacido, intentando protegerlo del frío, la soledad y las difíciles condiciones del sitio donde se encontraban.

Los agentes actuaron rápidamente y pusieron a salvo a los dos pequeños. Posteriormente, los trasladaron a un centro asistencial donde fueron valorados por personal médico para conocer su estado de salud y descartar cualquier afectación.

Niña fue hallada abrazada a su hermanito tras ser abandonados. FOTO: RRSS. Montaje CHMF.

Tras el rescate, las autoridades activaron los protocolos de protección infantil y restablecimiento de derechos, dejando a los menores bajo custodia de las entidades encargadas de garantizar su bienestar.

Mientras tanto, se adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que los niños llegaron hasta esa zona y establecer quiénes serían los responsables de haberlos dejado abandonados.

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