Comité Cívico Pro Santa Cruz denuncia un “narcoestado” y exige mayor control en las fronteras

El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, expresó su preocupación por los recientes hechos de violencia registrados en el departamento y cuestionó la efectividad de las acciones estatales contra el narcotráfico, los sicariatos y los ajustes de cuentas.

La declaración surge en medio de una serie de crímenes que han generado alarma en la población, incluyendo asesinatos múltiples, hallazgos de cuerpos decapitados y atracos armados en distintas regiones de Santa Cruz.

Zambrana recordó que durante la campaña electoral se anunció una política destinada a combatir el narcotráfico, pero sostuvo que los resultados aún no son visibles.

“Se dijo que en Bolivia vivimos en un narcoestado, eso fue hasta la campaña y se dijo que iba a haber una política para que ya no haya un narcoestado en Bolivia. Hoy, al parecer, seguimos en un narcoestado porque el narcotráfico hace de las suyas todo el tiempo en nuestro país”, afirmó.

Asimismo, señaló que la lucha contra este delito no muestra avances suficientes frente al incremento de hechos violentos.

“Lamentablemente no avanza la guerra contra el narcotráfico, contra los sicariatos, contra las torturas y contra los ajusticiamientos”, manifestó.

Exigen presencia policial en las fronteras

El dirigente cívico demandó un fortalecimiento de los controles fronterizos y una mayor coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia.

“Ya no más sicariatos, ya no más ajusticiamientos, ya no más narcotráfico. O toman una decisión real para controlar fronteras y la situación interna para prevenir todo esto, o son parte y cómplices de lo que está sucediendo”, declaró.

También pidió un “sinceramiento real” de las autoridades políticas, policiales y judiciales para enfrentar la problemática.

Mantendrán el diálogo con el Estado

Zambrana indicó que el Comité Cívico continuará participando en las mesas de trabajo convocadas para abordar la inseguridad, aunque advirtió que no respaldarán medidas que no generen resultados concretos.

“Seguiremos sentándonos y conversando con el Estado para poder viabilizar y sentir algo de seguridad para la gente, pero no vamos a ser parte de algo que no está funcionando”, señaló.

Finalmente, exhortó a las autoridades nacionales a asumir acciones inmediatas.

“Requerimos que los ministros de Seguridad, las autoridades de seguridad y el Ministerio Público de una vez paren esta situación”, afirmó.

Contexto de violencia en Santa Cruz

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en Santa Cruz. En los últimos días se reportó el asesinato de cuatro personas en la comunidad Santa Fe, en San Matías, además de la muerte del subteniente de Policía Yerson Salazar Aliendres.

A estos hechos se suma el hallazgo de dos cuerpos decapitados en Yapacaní con mensajes vinculados a presuntos ajustes de cuentas, así como diversos atracos armados y robos registrados en la capital cruceña y municipios cercanos.

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