¿Tu celular se queda sin memoria? WhatsApp tendrá una solución

WhatsApp comenzó a implementar una nueva herramienta de gestión de almacenamiento que facilitará la eliminación de archivos multimedia descargados desde los canales de la aplicación.

La actualización busca solucionar uno de los problemas más comunes entre los usuarios: la acumulación de fotos, videos, audios y otros archivos que ocupan espacio en el teléfono sin que muchos lo noten.

Hasta ahora, la limpieza de estos contenidos debía realizarse de forma manual desde el apartado de almacenamiento de WhatsApp, donde era necesario revisar y seleccionar cada archivo de manera individual. Con la nueva función, el proceso será mucho más sencillo.

Una de las novedades permitirá acceder directamente al contenido almacenado desde la información de cada canal. Allí, los usuarios podrán visualizar todos los archivos descargados y filtrarlos por categorías, como fotografías, videos, pegatinas o notas de voz, para eliminar únicamente los que deseen.

Además, la aplicación protegerá las publicaciones marcadas con estrella, evitando que sean eliminadas durante el proceso de limpieza, lo que reduce el riesgo de borrar contenido importante.

Otra mejora incorpora un acceso directo desde la pestaña "Actualizaciones". Al mantener presionado uno o varios canales, aparecerá la opción "Borrar archivos multimedia", permitiendo eliminar los archivos almacenados de varios canales al mismo tiempo, sin necesidad de ingresar a cada uno de ellos.

Por el momento, la función está disponible únicamente para un grupo reducido de usuarios que participan en el programa beta de WhatsApp para Android a través de Google Play. La compañía indicó que el despliegue será gradual y, hasta ahora, no existe una fecha confirmada para su llegada a la versión oficial de la aplicación.

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